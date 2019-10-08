В третьем квартале НБУ купил более 2,5 млрд долларов

В третьем квартале текущего года Национальный банк Украины купил более 2,5 млрд долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, в III квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, Национальный банк купил более 2,5 млрд долл. США. Покупка происходила с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшим курсом через функционал RFQ не проводились.

За этот же период Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке для сглаживания курсовых колебаний 16,8 млн долл. США. Вся сумма была продана за интервенции по единому курсу через функционал Matching.