Межбанк: хороший день для гривны

Этот четверг на валютном рынке прошел достаточно позитивно для гривны, а очередное противостояние курсовых интересов крупных участников торгов помогло Нацбанку пополнить свои резервы и при этом не нарушить складывающийся тренд по котировкам.

С самого утра клиенты активно закрывали свои сделки, что связано с предстоящими скоро трехдневными выходными. Компании не хотят “зависать” с валютными операциями и с потоками товаров на три дня. Поэтому уже в первый час сессии практически все крупные клиенты вышли на рынок и предложение валюты начало превышать спрос.

С утренних 24,54/24,59 гривен доллар к 11:00 просел до 24,515/24,55. К объемам предложения валюты местными игроками периодически присоединялись и суммы нерезидентских продаж под операции с ОВГЗ на вторичном рынке.

Почувствовав настроения рынка – импортеры не спешили заключать сделки и старались придавить курс. Нацбанк вышел на межбанк и выкупал доллар в пределах уровня 24,55-24,56 гривен. Купил не менее своих “дежурных” 30 млн долларов.

Эти действия регулятора сместили акценты на рынке и к обеду котировки выросли до 24,56/24,59 гривен за доллар, а на 14:00 достигли отметки 24,56/24,60.

После завершения активной фазы торгов доллар просел до отметки 24,535/24,57 гривен к 15:00 и до 24,49/24,53 гривен к моменту завершения сессии.

Спекулянты работали только в формате «в две стороны» и особых попыток раскачать курс после появления Нацбанка на межбанке уже не проявляли.

Наличный рынок реагировал на ситуацию на торгах и к концу дня ценники обменников просели до уровней 24,70/24,85 гривен за доллар, а спред по доллару в среднем закрепился в пределах 15 копеек.

Главные события 10 октября на межбанке:

1) Проседание доллара с утренних 24,54/24,59 гривен до 24,49/24,53 гривен к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал излишек предложения доллара через Matching. По нашим данным купил не менее 30 млн долларов по 24,55-24,56 гривен;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,5286 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 11 октября составил 24,530569.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,54 / 24,58

евро – 27,05 / 27,09

российский рубль – 0,3791 / 0,3797

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1012/ 1,1014

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