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С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населения

С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населения

С 1 января 2020 года в Украине изменится формула расчета цены газа для населения.

Об этом сказал Максим Рабинович, директор ООО “Газоснабжающая компания” НАК “Нафтогаз Украины”, в ходе Украинского газового форума.

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“С января цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены”, – сказал он.

В настоящее время “Нафтогаз” не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

Справка Finance.ua:

  • Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на октябрь 2019 года. Цена для промышленных потребителей повышена на 5%.
  • Цена газа в сентябре газсбытам была на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшилась на 3,4%.
По материалам Finance.UA
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