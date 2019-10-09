В Госстате рассказали, когда в Украине проведут перепись населения

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Всеукраинскую перепись населения планируют провести с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
Об этом сообщил Госстат в комментарии Украинской правде.
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“С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет. С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов”, – сказано в публикации.
Во избежание двойного подсчета и недоучета Госстат планирует 24-26 декабря 2020 года провести выборочный контрольный обход жилых домов.
На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.
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