Импортный газ для Украины подешевел

В сентябре таможенная цена импортного природного газа снизилась на 2%, — сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября.

Согласно обнародованным данным, в сентябре средняя цена импортного газа составляла 174,6862 долларов или 4272,7604 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в долларовом эквиваленте в сентябре средняя цена снизилась на 2% в сравнении с августом, когда она составляла 178,3248 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом в гривневом эквиваленте цена газа упала на 4,9% в сравнении с августом, когда она составляла 4493,6363 грн долларов 1 тысячу кубометров.