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Нефть дешевеет на фоне экономического "пессимизма"

Нефть дешевеет на фоне экономического "пессимизма"

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне пессимизма относительно перспектив глобальной экономики и данных об увеличении запасов в США, которое больше, чем ожидалось.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $58,28 за баррель, что на $0,04 (0,07%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на $0,08 (0,14%), до $58,32 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $ 0,05 (0,1%) – до $ 52,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $ 0,04 (0,08%), до $ 52,59 за баррель.

Газета South China Morning Post сообщила в четверг со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков.

По данным издания, китайская делегация во главе с вице-прем’єром Госсовета КНР Лю Хэ намерен покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

По материалам УКРИНФОРМ
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