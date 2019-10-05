Годовая инфляция в Венесуэле составила 50100%

С января по сентябрь текущего года инфляция в Венесуэле превысила 3320%.

Такие данные обнародовал в Twitter член комитета по финансам Национальной ассамблеи республики Альфонсо Маркина.

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“В сентябре инфляция достигла 23,5%, накопленная с начала года – 3326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50100%”, – отметил политик.

Более всего – на 42,6% – за месяц подорожали продовольственные товары.

В конце мая Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.

По данным ведомства, в 2018 году инфляция в республике достигла 130 060%.