Метро на Троещину: в КГГА рассказали о перспективах

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Метро на Троещину можно построить за 5-7-10 лет, если будут на это средства.
Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью Хмарочосу.
“У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая бы строила метро на Троещину. По предварительным оценкам, речь идет о сумме 2 млрд долларов. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, однако правительство отказывается нам их предоставлять”, – прокомментировал Николай Поворозник
Он также отмечает, что метро нужно не только жителям Троещины, но и жителям Соломенки.
“Там тоже нет ни одной станции метро, а ближайшая станция метро – «Вокзальная», где утром огромные очереди. Поэтому линия метро, которая протянулась бы от Жулян и до Троещины, могла бы решить проблемы с доступностью для обоих районов”, – добавил он.
Как считает Николай Паровозник, метро на Троещину можно построить за 5-7-10 лет. “Пока у нас есть только предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование, документ, который позволяет оценить затраты на строительство), однако нет ТЭО и самого проекта строительства метро в этот микрорайон”, – добавил он.
Однако, как отмечает заместитель председателя КГГА, у них сейчас все, чтобы запустить «легкое метро» на Троещину: кольцевая электричка, скоростной трамвай, трамвай на Троещине. Надо только соединить все эти линии.
“Год назад мы уже предлагали министерству инфраструктуры проект трам-трейна для Киева, который бы ходил по железнодорожным путям. Этот проект не требует никаких государственных гарантий, а ЕБРР уже был готов выделить на это средства. Речь идет о 500 млн евро. Однако в «Укрзализныце» не согласились с этим проектом – для этого необходимо менять расписание движения грузовых поездов. А это им невыгодно”, – подытожил он.
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