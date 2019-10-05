Tata показала бюджетный электрический кроссовер (видео)

Индийская компания Tata Motors показала на видео свой новый электромобиль Tata Nexon.

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Стоимость автомобиля составит от 21 180 долларов. Это в 1,5 раза дешевле Nissan Leaf, который уже много лет является самым продаваемым электрокаром в мире.

Tata Nexon – первая модель, построенная на совершенно новой электрической платформе Ziptron. Судя по видео, индийцы готовят к выпуску компактный электрический кроссовер.

Силовая установка состоит из электромотора и литий-ионной батареи. Мощность электромотора мы пока не знаем, зато известно, что такой электрокар на одной подзарядке батареи сможет проехать 300 км. Предусматривается возможность быстрой подзарядки. Гарантию на электромотор дадут на 8 лет.

Представители компании Tata утверждают, что Nexon получит «отличные дорожные характеристики» и обеспечит комфортную поездку водителю и пассажирам.

Продажи Tata Nexon в Индии начнутся в первом квартале 2020 года. Индийцы смогут купить эту новинку в базовой комплектации за 21 180 долларов, а в топовой версии – за 24 000 долларов.