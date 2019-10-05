Минздрав откажется от устаревших медицинских справок

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, несущих в себе коррупционную составляющую.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Читайте также: Электронные трудовые книжки: Дубилет назвал основные детали реформы

«Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Нам следует отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу системы здравоохранения», – отмечает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В ведомстве отмечают, что с 9 по 15 октября команда Министерства будет собирать предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.

Команда Министерства приглашает оставить свои предложения по медицинским справкам на официальной facebook странице Министерства или отправить их на электронный адрес коммуникационной команды we@healthcentre.media.

На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми министр поставила задачу разработать документы и проекты решений об отмене устаревших медицинских справок.