Пенсионный фонд упростил процедуру получения справок (инфографика)

Пенсионный фонд Украины разъяснил, какие справки можно получить на веб-портале электронных услуг Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

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“Продолжаем знакомить вас с сервисами, которые доступны на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины – получение справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом”, – говорится в сообщении.

Воспользоваться сервисом можно из своего кабинета на веб-портале электронных услуг Фонда.

Какие справки можно получить:

справка о размере уплаченных взносов (форма ОК-5);

выписка из Реестра застрахованных лиц;

справка о размере пенсии.

Каковы преимущества:

максимально комфортные условия для получения услуги, даже не выходя из дома;

сокращение временных затрат на обращение в органы Фонда.

Как проверить справку с QR-кодом:

Проверка производится через Портал электронных услуг .

1.Зайти в раздел «Верификация выданных документов».

2.Ввести проверочный код документа, содержащегося под QR-кодом.

3.Нажать пункт «Получить код подтверждения”.

4.На телефон запрашивающего будет отправлено СМС с кодом подтверждения.

5.Код ввести в поле “Пароль из СМС».

6.Нажать «Получить документ».

7.В поле предварительного просмотра должен появиться документ. Это является подтверждением, что справку выдал Пенсионный фонд Украины.