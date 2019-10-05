Пенсионный фонд упростил процедуру получения справок (инфографика)

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, какие справки можно получить на веб-портале электронных услуг Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.
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“Продолжаем знакомить вас с сервисами, которые доступны на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины – получение справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом”, – говорится в сообщении.
Воспользоваться сервисом можно из своего кабинета на веб-портале электронных услуг Фонда.
Какие справки можно получить:
Каковы преимущества:
Как проверить справку с QR-кодом:
Проверка производится через Портал электронных услуг.
1.Зайти в раздел «Верификация выданных документов».
2.Ввести проверочный код документа, содержащегося под QR-кодом.
3.Нажать пункт «Получить код подтверждения”.
4.На телефон запрашивающего будет отправлено СМС с кодом подтверждения.
5.Код ввести в поле “Пароль из СМС».
6.Нажать «Получить документ».
7.В поле предварительного просмотра должен появиться документ. Это является подтверждением, что справку выдал Пенсионный фонд Украины.
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