Криптосообщество создаст свою версию Libra, неподконтрольную регуляторам

Около тридцати блокчейн-стартапов и некоммерческих организаций намерены осуществить форк (использование кодовой базы программного проекта в качестве старта для другого – ред.) проекта цифровой валюты Facebook для того, чтобы запустить свободный от ограничений стейблкойн OpenLibra.

Об этом заявил соучредитель крипто-стартапа Wireline Лукас Гейгер, представляя инициативу на DevCon, сообщает CoinDesk.

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По словам Гейгера, OpenLibra будет привязана к оригинальной Libra, но не попадет под контроль какой-либо компании или акционерного общества.

В команду разработчиков OpenLibra вошли представители различных блокчейн-проектов, включая Cosmos, Chainlink, Web3, Democracy Earth, а также некоммерческих организаций, таких как датский Красный Крест. Проект получил «щедрый грант» от Interchain Foundation, которого хватит на несколько месяцев, отметил Гейгер.

Разработчики OpenLibra уже опубликовали на GitHub свою версию виртуальной машины Libra с неограниченным доступом. В отличие от цифровой валюты Facebook, OpenLibra будет работать на программе Tendermint, которая используется, например, в проекте Cosmos.

Гейгер пояснил, что участники проекта OpenLibra не хотят, чтобы «картель компаний с моралью Uber и цензурой Visa» стал единственным владельцем Libra. При этом он назвал идею и технологии стейблкойна Facebook «блестящими» и отметил, что Libra «способна стать валютой интернета».

Команда OpenLibra также планирует разработать надежную систему управления платформой, считая ее важной для устойчивости свободного стейблкойна.

«Правительства могут атаковать Visa, Mastercard и Facebook с разных сторон, что делает уязвимой резервную валюту. Мы менее подвержены воздействию регуляторов. Наша сила в большом количестве участников, которые разделены не только географически, но и политически, и экономически», – считает Гейгер.