SkyUp открывает рейсы из Киева в Зальцбург

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в декабре запустит рейсы Киев – Зальцбург, которые будут выполняться до февраля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Украинский лоукостер SkyUp Airlines будет летать из Киева в австрийский Зальцбург зимой. Рейсы стартуют с 28 декабря. Билеты уже можно приобрести на сайте”, – говорится в сообщении.

Стоимость билетов: от 6437 грн на рейс Киев – Зальцбург – Киев. Купить билеты можно по ссылке .

Период с 28 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года, рейс будет выполняться каждую субботу.

Условия. Покупать билеты можно только в оба конца и при условии возвращения из Зальцбурга через неделю.

SkyUp предлагает дополнительную опцию для туристов, которые хотят отдыхать со своим снаряжением. Стоимость его перевозки входит в багажный тариф, если снаряжение и личные вещи в сумме весят до 23 кг.