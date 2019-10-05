0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

SkyUp открывает рейсы из Киева в Зальцбург

SkyUp открывает рейсы из Киева в Зальцбург

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в декабре запустит рейсы Киев – Зальцбург, которые будут выполняться до февраля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Украинский лоукостер SkyUp Airlines будет летать из Киева в австрийский Зальцбург зимой. Рейсы стартуют с 28 декабря. Билеты уже можно приобрести на сайте”, – говорится в сообщении.

Стоимость билетов: от 6437 грн на рейс Киев – Зальцбург – Киев. Купить билеты можно по ссылке.

Период с 28 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года, рейс будет выполняться каждую субботу.

Условия. Покупать билеты можно только в оба конца и при условии возвращения из Зальцбурга через неделю.

Лучшие кредитные карты для путешественников

SkyUp предлагает дополнительную опцию для туристов, которые хотят отдыхать со своим снаряжением. Стоимость его перевозки входит в багажный тариф, если снаряжение и личные вещи в сумме весят до 23 кг.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.