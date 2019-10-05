SkyUp открывает рейсы из Киева в Зальцбург

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Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в декабре запустит рейсы Киев – Зальцбург, которые будут выполняться до февраля 2020 года.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
“Украинский лоукостер SkyUp Airlines будет летать из Киева в австрийский Зальцбург зимой. Рейсы стартуют с 28 декабря. Билеты уже можно приобрести на сайте”, – говорится в сообщении.
Стоимость билетов: от 6437 грн на рейс Киев – Зальцбург – Киев. Купить билеты можно по ссылке.
Период с 28 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года, рейс будет выполняться каждую субботу.
Условия. Покупать билеты можно только в оба конца и при условии возвращения из Зальцбурга через неделю.
SkyUp предлагает дополнительную опцию для туристов, которые хотят отдыхать со своим снаряжением. Стоимость его перевозки входит в багажный тариф, если снаряжение и личные вещи в сумме весят до 23 кг.
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