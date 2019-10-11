0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Boeing инвестирует $20 млн в развитие космического туризма

Boeing инвестирует $20 млн в развитие космического туризма

Американская корпорация Boeing инвестирует $20 млн в вертикально интегрированную компанию Virgin Galactic, которая занимается развитием космического туризма.

Об этом сообщила пресс-служба Boeing.

Читайте также: Boeing оценил в $5,6 миллиарда убытки из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Компании будут работать вместе для расширения коммерческого доступа в космос и трансформации глобальных технологий путешествий.

“Стратегические инвестиции Boeing нацелены на коммерциализацию космоса и расширение доступа клиентов к безопасным, эффективным и экологически ответственным новым видам транспорта. Наша работа с Virgin Galactic и другими поможет открыть будущее космических путешествий”, — заявил старший управляющий директор Boeing HorizonX Ventures.

Virgin Galactic инвестировала $ 1 млрд в создание многоразовых систем транспортировки человека в космос. В июле компания объявила об объединении с Social Capital Hedosophia Holdings Corp.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.