Boeing инвестирует $20 млн в развитие космического туризма

Американская корпорация Boeing инвестирует $20 млн в вертикально интегрированную компанию Virgin Galactic, которая занимается развитием космического туризма.

Об этом сообщила пресс-служба Boeing.

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Компании будут работать вместе для расширения коммерческого доступа в космос и трансформации глобальных технологий путешествий.

“Стратегические инвестиции Boeing нацелены на коммерциализацию космоса и расширение доступа клиентов к безопасным, эффективным и экологически ответственным новым видам транспорта. Наша работа с Virgin Galactic и другими поможет открыть будущее космических путешествий”, — заявил старший управляющий директор Boeing HorizonX Ventures.

Virgin Galactic инвестировала $ 1 млрд в создание многоразовых систем транспортировки человека в космос. В июле компания объявила об объединении с Social Capital Hedosophia Holdings Corp.