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Boeing оценил в $5,6 миллиарда убытки из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Boeing оценил в $5,6 миллиарда убытки из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за прекращения эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек по их поставкам заказчикам.

Об этом сообщили в компании.

«Boeing учтет расходы в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с прекращением эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)», – говорится в пресс-релизе Boeing.

Эти самолеты запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Boeing пока добивается разрешения регуляторов на возобновление полетов 737 MAX после усовершенствования программного обеспечения, которое стало причиной катастроф.

По материалам УКРИНФОРМ
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