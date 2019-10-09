Украинские банки с начала года заплатили сотрудникам 19 млрд грн зарплаты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За первые 9 месяцев 2019 года украинские банки суммарно начислили штатным сотрудникам 19,01 млрд грн зарплат. Причем самыми щедрыми работодателями оказались государственные структуры: их сотрудники с начала года заработали в общей сложности 7,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют свежие показатели деятельности банков, обнародованные НБУ.
Читайте также: Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины
Самые крупные зарплатные фонды закономерно сформированы Приватбанком и Ощадбанком. Первый на эти нужды израсходовал 3,2 млрд грн, второй – 2,8 млрд грн. Для сравнения, третий в рейтинге Альфа-банк уложился в 1,4 млрд грн.
Суммарно же банки-нерезиденты с января по сентябрь выплатили сотрудникам 6,7 млрд грн. Оставшиеся 4,9 млрд грн получили работники частных структур.
А вот траты банкиров на рекламу не столь впечатляющие. С начала года расходы финучреждений по этой статье составили 534 млн грн. Причем почти половину из них сформировали частные банки (223,2 млн грн.).
Самыми щедрыми в части затрат на продвижение своих услуг оказались:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев оставят без госстандартовВчера, 16:16 - 938 16
Программист создал операционную систему для апокалипсисаПозавчера, 00:01 - 4420 7
Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - СологубВчера, 20:01 - 604 4
Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистовВчера, 09:06 - 10234 4
Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 11:01 - 1470 3
Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистовВчера, 09:06 - 10234 4
Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления CitibankВчера, 10:08 - 1852 3
Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - экспертВчера, 14:00 - 1598 1
Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 11:01 - 1470 3
До конца 2019 года цены и зарплаты будут расти - аналитикиВчера, 08:01 - 964
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 867
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1565
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1953 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2095
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1851