Украинские банки с начала года заплатили сотрудникам 19 млрд грн зарплаты

За первые 9 месяцев 2019 года украинские банки суммарно начислили штатным сотрудникам 19,01 млрд грн зарплат. Причем самыми щедрыми работодателями оказались государственные структуры: их сотрудники с начала года заработали в общей сложности 7,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют свежие показатели деятельности банков, обнародованные НБУ.

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Самые крупные зарплатные фонды закономерно сформированы Приватбанком и Ощадбанком. Первый на эти нужды израсходовал 3,2 млрд грн, второй – 2,8 млрд грн. Для сравнения, третий в рейтинге Альфа-банк уложился в 1,4 млрд грн.

Суммарно же банки-нерезиденты с января по сентябрь выплатили сотрудникам 6,7 млрд грн. Оставшиеся 4,9 млрд грн получили работники частных структур.

А вот траты банкиров на рекламу не столь впечатляющие. С начала года расходы финучреждений по этой статье составили 534 млн грн. Причем почти половину из них сформировали частные банки (223,2 млн грн.).

Самыми щедрыми в части затрат на продвижение своих услуг оказались: