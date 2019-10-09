Украина опустилась в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина в 2019 году ухудшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности. За год опустилась в списке на две позиции и заняла 85-е место, свидетельствуют результаты исследования, которое ежегодно проводит Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum).
Самыми плохими показателями, по мнению экспертов, у нашей страны оказались следующие:
Инновационный потенциал – 40 баллов из 100.
Финансовая система – 42 балла.
Работа институций – 48 баллов.
А вот самыми высокими показателями оказались следующие:
Инфраструктура – 70 баллов.
Образование, навыки, умения – 70 баллов.
Здоровье населения – 66 баллов.
В пятерку лидеров по показателю вошли следующие страны:
1 место – Сингапур.
2 место – США.
3 место – Гонконг.
4 место – Нидерланды.
5 место – Швейцария.
Стоит отметить, что годом ранее порядок наиболее конкурентоспособных государств выглядел несколько иначе: первое место занимали США, второе – Сингапур, третье, четвертое и пятое – Германия, Швейцария и Япония соответственно.
Замыкают список Конго, Йемен и Чад.
Страны БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) расположились следующим образом:
Китай – 28 место (как и годом ранее).
ЮАР – 60-е (в 2018-м – 67-е).
Индия – 68-е место (годом ранее – 58-е).
Бразилия – 71 место (за год поднялась на одну позицию).
Россия – 43-е место, как и до этого.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода - СМИВчера, 13:03 - 1292 7
Программист создал операционную систему для апокалипсисаВчера, 00:01 - 3422 4
Водители массово подают в суд за показания приборов TruCamВчера, 15:30 - 1763 3
Зарплаты в конвертах: статистика по Украине за 2017-2018 гг. (исследование)Вчера, 15:04 - 1242 3
Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн - ПрезидентВчера, 11:05 - 1402 2
Зеленский назвал отрасли, которым необходимо ввести льготное налогообложениеВчера, 12:00 - 2367 1
Водители массово подают в суд за показания приборов TruCamВчера, 15:30 - 1763 3
Преуспели бы вы, если бы открыли магазин разливного пива? 🍺 (тест)Вчера, 16:57 - 1706
Рубль снизился в киевских обменниках в конце неделиВчера, 12:30 - 1610
Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистов3 ч. назад - 1377
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 811
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1491
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1894 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2060
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1813