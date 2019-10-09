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Украина опустилась в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Украина опустилась в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Украина в 2019 году ухудшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности. За год опустилась в списке на две позиции и заняла 85-е место, свидетельствуют результаты исследования, которое ежегодно проводит Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum).

Самыми плохими показателями, по мнению экспертов, у нашей страны оказались следующие:

Инновационный потенциал – 40 баллов из 100.

Финансовая система – 42 балла.

Работа институций – 48 баллов.

А вот самыми высокими показателями оказались следующие:

Инфраструктура – 70 баллов.

Образование, навыки, умения – 70 баллов.

Здоровье населения – 66 баллов.

В пятерку лидеров по показателю вошли следующие страны:

1 место – Сингапур.

2 место – США.

3 место – Гонконг.

4 место – Нидерланды.

5 место – Швейцария.

Стоит отметить, что годом ранее порядок наиболее конкурентоспособных государств выглядел несколько иначе: первое место занимали США, второе – Сингапур, третье, четвертое и пятое – Германия, Швейцария и Япония соответственно.

Замыкают список Конго, Йемен и Чад.

Страны БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) расположились следующим образом:

Китай – 28 место (как и годом ранее).
ЮАР – 60-е (в 2018-м – 67-е).
Индия – 68-е место (годом ранее – 58-е).
Бразилия – 71 место (за год поднялась на одну позицию).
Россия – 43-е место, как и до этого.

По материалам УБР
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