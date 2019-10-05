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FinTech-компании налаживают сотрудничество с НБУ

FinTech-компании налаживают сотрудничество с НБУ

За 4 месяца работы экспертный совет Национального банка Украины (НБУ) по вопросам коммуникации с инновационными компаниями рассмотрел восемь заявок.

Как сообщает пресс-служба НБУ, шесть заявок касались проектов в сфере PayTech, и две — в сфере Regtech.

“Все проекты специалисты НБУ тщательно проработали и конструктивно обсудили детали с представителями компаний-разработчиков, а также заинтересованных министерств и ведомств”, — отмечают в Нацбанке.

Экспертный совет по вопросам коммуникации с инновационными компаниями работает в НБУ с мая этого года. Эта коммуникационная платформа создана для эффективного общения с инновационными компаниями.

Благодаря ее работе предприниматели могут получить консультации относительно своих FinTech-продуктов, узнать о законодательстве, регулирующем эту область, и услышать практические советы по дальнейшему развитию собственных инновационных решений.

По материалам Дело
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