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Международный валютный фонд ожидает замедления темпов экономического роста в странах, которые составляют 90% мирового ВВП, в 2019 году.
Об этом заявила новый директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
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«Два года назад мы отмечали синхронное ускорение роста в глобальной экономике, подъем отмечался в государствах, представляющих 75% мирового ВВП, а сейчас синхронность еще более высокая, однако, к сожалению, в данный момент это синхронное замедление роста», – отметила Георгиева в ходе своего первого выступления накануне ежегодных встреч МВФ.
В МВФ в 2019 ожидают ослабления экономического подъема в 90% мировой экономики, и это масштабное замедление означает, что глобальный рост в этом году будет минимальным с начала этого десятилетия.
По словам Георгиевой, МВФ снизит прогнозы роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), который будет опубликован на следующей неделе.
«Ухудшение прогнозов отражает сложную ситуацию. В США и Германии показатели безработицы находятся на рекордно низких уровнях. Однако во многих развитых экономиках, включая США, Японию и, особенно, еврозону, отмечается ослабление экономической активности. В некоторых из крупнейших emerging markets, например, в Индии и Бразилии, замедление роста является еще более серьезным», – заявила Георгиева.
Среди основных причин ослабления глобального экономического подъема она отметила негативные последствия торговых споров. Неопределенность, связанная с ситуацией в торговле, а также с Brexit и геополитическими спорами, сдерживает экономический потенциал.
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