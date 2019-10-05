Местные бюджеты в этом году достигли 200 млрд грн

За три квартала этого года местные бюджеты составили 199,6 млрд грн, это на 32 млрд грн больше, если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

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“Собственные доходы местных бюджетов Украины сегодня почти втрое превышают их доходы за весь 2014 год, который был годом подготовки законодательной основы для проведения финансовой децентрализации”, – говорится в сообщении.

Крупнейшим бюджетообразующим налогом для общин является налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

“По украинскому законодательству это общегосударственный налог, однако, исходя из потребности развития сельских и городских общин и стимулирования их добровольного объединения, 60% НДФЛ государство оставляет на уровне местных бюджетов – ОТГ, районы, города областного значения”, – отметили в министерстве.

В целом за три квартала этого года местные бюджеты пополнились на 119,3 млрд грн именно за счет НДФЛ. Рост составил 21,2 млрд грн. по сравнению с прошлогодним периодом.

Платы за землю поступило 25 млрд грн, что на 4,5 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

Фактические поступления единого налога составили 24,6 млрд грн. Рост – 4,5 млрд грн.

Поступления налога на недвижимое имущество составили 3,7 млрд грн, прирост поступлений составляет +34,5%.