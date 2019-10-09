Мировая экономика в 2020 году может «недосчитаться» 700 млрд долларов — МВФ

Убытки мировой экономики от торговой войны и торговых споров в 2020 году могут составить 700 миллиардов долларов — эквивалент валового внутреннего продукта Швейцарии.

Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время своего первого выступления накануне ежегодного собрания МВФ.

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«Если учесть косвенные убытки от торговой войны, то в 2020 году мировая экономика может «недосчитаться» 700 миллиардов долларов — 0,9% мирового ВВП. В следующем году мировая экономика может недосчитаться целой экономики Швейцарии», — сообщила Георгиева.

Она также отметила, что темпы роста экономики снижаются.

По ее словам, в 2019 году рост мирового ВВП может стать наименьшим за последние 10 лет. При этом мировая экономика входит в режим синхронизированного замедления.