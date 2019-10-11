Общий фонд госбюджета недополучил 78,4 млрд гривен с начала года (инфографика)

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Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет. За январь–сентябрь текущего года общий фонд недополучил 78,4 млрд грн (7,2%) от плана.
Об этом сообщил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
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«За это время не поступило 31,1 млрд грн (13%) плана НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. На 10,5 млрд грн (25,6%) не выполнен план по поступлению акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий. Еще одна проблема – недополучено 8 млрд грн (19,7%) поступлений части прибыли государственных предприятий и дивидендов на государственную долю», – подчеркнул Председатель Счетной палаты.
Он напомнил, что в прошлом году невыполнение плана поступлений было вдвое меньше и составило 17,2 млрд грн (2,8%). При этом по вышеуказанным источникам план тоже не выполнялся.
«Бюджет недополучил и немалые средства от заимствований. Из внешних источников при плане 92,5 млрд грн удалось позаимствовать только 56,2 млрд гривен. А это – 60,7% плана отчетного периода”, – отметил он. В целом, сказал Председатель Счетной палаты, поступления от заимствований составили 352,2 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 36,3 млрд грн (9,3%). Валерий Пацкан подчеркнул, что эти поступления получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
«Который год подряд, хронически бюджет недополучает средства от приватизации государственного имущества. За 9 месяцев план выполнен лишь на 3%. Я надеюсь, что при принятии Государственного бюджета на 2020 год будет заложен реалистичный показатель поступлений от приватизации», – отметил Валерий Пацкан. В общем, при плане поступлений от приватизации 13,4 млрд грн получено лишь 0,4 млрд гривен.
Он также напомнил, что в первом квартале невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета составило 31,6 млрд грн, в первом полугодии – 38,3 млрд гривен.
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