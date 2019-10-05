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SoftBank из-за неудачных инвестиций в Uber и WeWork может потерять $5 млрд

SoftBank из-за неудачных инвестиций в Uber и WeWork может потерять $5 млрд

Резкое падение стоимости акций Uber и решение крупнейшей в мире сети коворкинга WeWork отменить IPO сказались на японском SoftBank, который инвестировал в обе компании.

Об этом сообщает Forbes.

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В частности, Mitsubishi UFJ и Morgan Stanley на $5,4 млрд сократили оценку прибыли для Vision Fund – основной инвестиционной структуры SoftBank. Операционные убытки за последний квартал составили $3,44 млрд. В итоге прибыль SoftBank за финансовый год снизилась на $9,4 млрд.

Для главы SoftBank Масаеси Сона наступили тяжелые времена, с тех пор как его компания превратилась в инвестиционный конгломерат с долями в десятках стартапов по всему миру, отмечает агентство.

Изначально Сону, занимающему № 43 в глобальном рейтинге миллиардеров с состоянием $21,6 млрд, удавалось увеличивать свое состояние, делая ставки на крупные компании, вроде китайской Alibaba. Однако недавние проблемы с WeWork и Uber сказались на акциях SoftBank, которые подешевели примерно на 30% в начале года.

Сон также не исключает, что WeWork и Uber, которые сейчас теряют деньги, могут нарастить прибыль через 10 лет.

Ранее эксперт подсчитал, что WeWork должна быть оценена на бирже минимум в $24 млрд, чтобы ее крупнейший акционер SoftBank хотя бы вышел в ноль. Только тогда компания вернет ту сумму, которую потратила на инвестиции.

По материалам Mind
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