Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугах

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Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного сезона дал советы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Он назвал четыре способа, как сэкономить на коммунальных услугах до 70%:
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