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Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугах

Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугах

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного сезона дал советы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Как сэкономить на коммуналке

Он назвал четыре способа, как сэкономить на коммунальных услугах до 70%:

  • именно комплексная термомодернизация здания, в т. ч. в рамках “теплых кредитов”, дает 40-50% и больше экономии затрат на коммунальных услугах;
  • благодаря ЭСКО экономия энергозатрат в бюджетных учреждениях составляет до 70% без единой бюджетной инвестиции;
  • в Украине есть реальные успешные примеры использования биомассы для генерации тепловой и электрической энергии;
  • европейский опыт доказывает эффективность генерации энергии из мусора, который в ближайшее время должен применяться в разных городах Украины.

Справка Finance.ua:

  • Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.
  • Также с 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Автоматически пересчитают субсидию гражданам, которым помощь была переназначена по итогам предыдущего отопительного сезона.
По материалам Finance.UA
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