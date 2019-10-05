Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугах

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного сезона дал советы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Он назвал четыре способа, как сэкономить на коммунальных услугах до 70%:

именно комплексная термомодернизация здания, в т. ч. в рамках “теплых кредитов”, дает 40-50% и больше экономии затрат на коммунальных услугах;

благодаря ЭСКО экономия энергозатрат в бюджетных учреждениях составляет до 70% без единой бюджетной инвестиции;

в Украине есть реальные успешные примеры использования биомассы для генерации тепловой и электрической энергии;

европейский опыт доказывает эффективность генерации энергии из мусора, который в ближайшее время должен применяться в разных городах Украины.

Справка Finance.ua:

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.