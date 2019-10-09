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До конца 2019 года цены и зарплаты будут расти - аналитики

До конца 2019 года цены и зарплаты будут расти - аналитики

До конца года осталось менее 100 дней. Консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на IV квартал представили аналитики: руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, независимый экономист Иван Никитченко и аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Все эксперты прогнозируют рост цен, в итоге годовая инфляция может достигнуть 8%, ускорившись более чем вдвое.

“В IV квартале сезонно растут цены, — напомнил Землянский. — С учетом этого годовая инфляция составит 8—9%, а если подорожает импортный газ, то и выше”.

Шевчишин добавил, что драйверами инфляции останется продуктовая корзина и статьи, связанные с регулируемыми тарифами и акцизами: топливо, спиртное, табак. По его мнению, дополнительными факторами может выступить более жесткий контроль фискальных органов и таможни к импортным товарам, что в случае формирования внутреннего дефицита либо легализации каналов приведет к росту отпускных цен. Вырастет и зарплата, но средняя, а не у всех.

“Благодаря массовой трудовой миграции рост зарплат продолжится, так как работодателям надо удерживать квалифицированные кадры, — говорит Никитченко. — Средняя зарплата в декабре может составить 12—12,5 тыс. грн”.

По материалам Сегодня
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