0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

В NASA протестировали новый марсоход

В NASA протестировали новый марсоход

Специалисты NASA показали, как проходило тестирование системы, которая предназначена для спуска ровера Mars 2020 на поверхность Красной планеты. Сообщается, что испытание прошло успешно, и если все и дальше пойдет по плану, то миссия «Марс-2020» стартует в июле 2020 года.

Если аппарат отправится на Марс в июле, то к планете он подойдет только в феврале 2021 года. Напомним, что в состав спускаемого модуля войдут два марсохода, а также первый марсианский вертолет и еще много научного оборудования.

Согласно последним данным, местом для высадки аппаратов станут плато Сирт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга. Недавно мы рассказывали, что у вертолета Mars Helicopter нет научных задач.

Так как полет будет тестовым, вертолету достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. Возможно, на вертолет закрепят камеру, чтобы он смог сделать панораму местности. А вот у роверов научных задач много. Им предстоит взять пробы грунта в окрестностях мест посадки, чтобы помочь ученым отыскать жизнь на Марсе.

Также аппараты должны изучить атмосферу Марса и сейсмическую активность планеты. В ходе последнего эксперимента специалисты испытали спусковую систему в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, штат Калифорния. Посадочный модуль со всем оборудованием подняли на высоту 8—10 метров с помощью крана, а затем ровер отделился от аппарата и успешно приземлился.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.