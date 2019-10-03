Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%

Процентные ставки по новым гривневым кредитам банков для населения в августе 2019 года составили 33,79% годовых, что на 2,66 п.п. выше, чем в июле.

Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной и финансовой статистики Национального банка Украины за август.

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В то же время ставки по новым банковским кредитам в долларах США для населения за месяц (август к июлю) снизились на 2,57 п.п. – до 8,43%.

Процентные ставки по новым кредитам банков в евро для населения в августе составили 12,29% годовых, что на 1,52 п.п. ниже по сравнению с июлем.

Ставки по новым кредитам для бизнеса в гривне за месяц снизились на 0,01 в.п. – до 18,44%, в долларах США – выросли на 0,20 п.п., до 5,45%, в евро – упали на 0,18 п.п., до 5,10%.

Данные приведены с учетом кредитов овердрафт, кредитов с первоначальным сроком погашения до 1 года, от 1 до 5 лет и более 5 лет.