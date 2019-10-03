0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 218 0

Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%

Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%

Процентные ставки по новым гривневым кредитам банков для населения в августе 2019 года составили 33,79% годовых, что на 2,66 п.п. выше, чем в июле.

Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной и финансовой статистики Национального банка Украины за август.

Читайте также: Впервые за последние годы проблемных кредитов в банках меньше, чем обычных — НБУ

В то же время ставки по новым банковским кредитам в долларах США для населения за месяц (август к июлю) снизились на 2,57 п.п. – до 8,43%.

Процентные ставки по новым кредитам банков в евро для населения в августе составили 12,29% годовых, что на 1,52 п.п. ниже по сравнению с июлем.

Ставки по новым кредитам для бизнеса в гривне за месяц снизились на 0,01 в.п. – до 18,44%, в долларах США – выросли на 0,20 п.п., до 5,45%, в евро – упали на 0,18 п.п., до 5,10%.

Данные приведены с учетом кредитов овердрафт, кредитов с первоначальным сроком погашения до 1 года, от 1 до 5 лет и более 5 лет.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.