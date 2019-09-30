Названы самые популярные в Украине грузовики

По данным AUTO-Consulting, в сентябре 2019 года в Украине продали 466 новых грузовиков. Это на 28% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Лидирует в этом сегменте белорусский МАЗ.

Всего с января по сентябрь 2019 года в нашей стране продали 3400 грузовиков, что на 1%, но всё же больше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего украинские предприятия интересуют грузовики массой свыше 16 тонн.

В тройку самых продаваемых грузовиков входят МАЗ, MAN и Mercedes-Benz. В этом нет ничего удивительно, ведь они уже давно держат лидерство. А вот пятое место Renault нас удивило. Французы сумели опередить Ford, Volvo, Iveco, российские КАМАЗ и ГАЗ, а также украинский КрАЗ.

В сегменте грузовиков массой 3-8 тонн на первом месте Mercedes-Benz, в сегменте грузовиков 8-16 т – МАЗ, а сегменте грузовиков массой свыше 16 т – MAN.