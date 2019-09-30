Google инвестировал в создание самого тихого электросамолета

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Стартап Kitty Hawk, созданный на деньги сооснователя Google Ларри Пейджа и Boeing, представил третью модель электросамолета.
Глава компании убежден, что беспилотная авиация появится раньше, чем робомобили.
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Новинка одноместная, но в потенциале может стать пассажирским транспортом, учитывая количество винтов и пару поплавков для взлета и посадки на воду. По три пропеллера расположены на обоих жестких крыльях конвертоплана. Еще два — на носу, вдоль кабины пилота. Изменение положения несущих винтов позволяет Heaviside взлетать и садиться без разгона, а также развивать среднюю скорость 190 км/ч. Размах крыльев — шесть метров.
Заряда аккумуляторов хватает на 160 км полета. Это в два раза тише обычного вертолета (80 дБ) в аналогичных условиях.
Кроме того, как рассказал глава компании Себастьян Тран, управлять новым самолетом можно как вручную, так и с помощью автопилота. Тран уверен, что реализовать систему беспилотного управления для авиации намного проще, чем для наземного транспорта.
«Если подняться повыше в воздух, все препятствия вроде детей, велосипедов и машин исчезают», — сказал он.
Летом самолет с новой системой автопилота впервые самостоятельно приземлился на неподготовленную полосу. Радиомаяки на земле заменила система распознавания лиц.
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