Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

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В Еврокомиссии объявили о дате следующей встречи между Украиной, Россией и ЕС по переговорам о заключении нового соглашения о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Она состоится 28 октября.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе брифинга в Брюсселе.
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«Рад принимать следующий раунд трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной 28 октября. Проведем их на основе того фундамента, который заложили ранее», – сообщил Шефчович.
Он заявил, что все стороны на данный момент хотят заключить новый договор на транзит газа. Ключевым вопросом в этом договоре должен стать вопрос объемов транзита, поскольку от них также будут зависеть тарифы и украинские доходы от поставок российского газа. Также новое соглашение должно быть заключено по европейским правилам.
Отметим, что европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию – Нафтогаз – и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.
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