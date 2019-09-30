0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 115 0

Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

В Еврокомиссии объявили о дате следующей встречи между Украиной, Россией и ЕС по переговорам о заключении нового соглашения о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Она ​​состоится 28 октября.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе брифинга в Брюсселе.

Читайте также: Контракт на транзит газа должен быть долгосрочным – Еврокомиссия

«Рад принимать следующий раунд трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной 28 октября. Проведем их на основе того фундамента, который заложили ранее», – сообщил Шефчович.

Он заявил, что все стороны на данный момент хотят заключить новый договор на транзит газа. Ключевым вопросом в этом договоре должен стать вопрос объемов транзита, поскольку от них также будут зависеть тарифы и украинские доходы от поставок российского газа. Также новое соглашение должно быть заключено по европейским правилам.

Отметим, что европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию – Нафтогаз – и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.