Кто из тепловиков ставит под угрозу отопительный сезон (список)

НАК «Нафтогаз Украины» составил список производителей тепла, которые не выполняют требования законодательства по минимальному уровню расчетов для получения газа.

Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.

Как сообщают в компании, эти предприятия создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие к их числу (список предприятий)

На данный момент список включает 105 должников при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1316 предприятий.

Справка Finance.ua

Правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:

подписание договора с Нафтогазом согласно законодательству;

выполнение хотя бы одного из условий ниже:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций); или

заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в рамках реализации Закона Украины от 3 ноября 2016 № 1730- VIII “О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители»; или