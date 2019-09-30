Кто из тепловиков ставит под угрозу отопительный сезон (список)

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НАК «Нафтогаз Украины» составил список производителей тепла, которые не выполняют требования законодательства по минимальному уровню расчетов для получения газа.
Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Как сообщают в компании, эти предприятия создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.
Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие к их числу (список предприятий)
На данный момент список включает 105 должников при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1316 предприятий.
Правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:
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