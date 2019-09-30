Счетчики тепла с "охраной": сколько это будет стоить в столице

КП “Киевтеплоэнерго” вместе с городскими властями начинают процесс установки счетчиков тепла с охранной системой, чтобы предотвратить кражи.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает прессслужба столичной администрации.

«В Киеве 11,2 тысячи многоэтажных домов. Из них 90% оснащены домовыми тепловыми счетчиками. Ведь счетчик дает возможность жителям платить за отопление на 20-30% меньше. Особенно эта разница ощутима в так называемые переходные периоды – в первые и последние месяцы отопительного сезона», – отметил Петр Пантелеев.

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Сколько стоит услуга?

Установка и оснащение домов охраной осуществляется за средства, которые Киевсовет из бюджета города направил в уставный фонд коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Абонплата для жителей одной квартиры будет составлять лишь 3,89 грн в месяц.

Наличие общедомового счетчика даст возможность жителям платить за отопление на 25-30% меньше, чем тем киевлянам, у которых не установлен узел учета.

Что необходимо для установки счетчика с охраной?

1). Создать инициативную группу и принять решение о возобновлении счетчика по указанному алгоритму;

2). Провести общедомовые собрания, на которых могут присутствовать представители структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» (для этого предварительно необходимо обратиться по адресу ул. Жилянская, 83/53);

3). После проведения собрания отправить протокол в структурное подразделение «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» (по адресу ул. Жилянская, 83/53). С момента обращения с соответствующим протоколом собрания, ориентировочно в течение 5-6 недель, будет установлен прибор учета.