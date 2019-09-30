Экспорт сахара за год уменьшился на 27%

За 2018/2019 маркетинговый год (сентябрь-август) украинские производители экспортировали 409,8 тыс. т сахара на сумму 144,3 млн долларов. Это почти на 27% меньше чем в прошлом году – 564,0 тыс. т. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрцукор.

Кроме того, произошли незначительные изменения в географии экспортных поставок:

“В 2018/19 МГ, который завершился в августе, мы можем отметить некоторое изменение географии поставок. Хотя лидером импорта у нас остается Узбекистан, отгрузки в эту страну существенно уменьшились – с 210 до 96 тыс. т. На второе место поднялся Азербайджан (74 тыс. т), который занимал 3-е место в прошлом сезоне (43 тыс. т) , а на третьем месте разместился Таджикистан (36 тыс. т в 2018/19 МГ против 16 тыс. т в 2017/18 МГ, 9-е место)”, – прокомментировала заместитель председателя правления НАСУ “Укрцукор” Руслана Яненко.

Эксперт отметила, что доля поставок в Узбекистан в общем объеме экспорта уменьшилась с 37% в 2017/18 МГ до 24% в 2018/19 МГ. Причинами сокращения отгрузок, по ее мнению, является изменение налоговой политики в Узбекистане, в первую очередь, и большое количество логистических проблем, которые имели место в сезоне.

“Отдельно следует отметить увеличение поставок в Израиль и Ливию, которые заняли седьмое и восьмое места в общем рейтинге импортеров, и попытки украинских сахаропроизводителей максимально диверсифицировать направления экспорта”, – подытожила Яненко.

Относительно следующего сезона, эксперт спрогнозировала ожидаемое повышение цен на сахар на Лондонской бирже, что безусловно отразится и на внутреннем рынке. Еще одним фактором подорожания является мировой дефицит и сокращение производства сахара в Украине.

“Серьезным конкурентом в следующем сезоне может стать Россия, которая ожидает перепроизводство сладкого песка и, соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет более ожесточенной”, – объяснила Руслана Яненко.