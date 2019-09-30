Шансы высоки: Газпром может получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

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Председатель австрийской газовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что шансы России на получение разрешения прокладывать трубы «Северного потока-2» в водах Дании очень высоки, поэтому необходимости обсуждать альтернативные маршруты трубопровода нет.
Об этом сообщает Reuters.
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Отметим, что компания OMV – один из партнеров Газпрома по строительству трубопровода в обход газотранспортной системы Украины – «Северного потока-2».
По словам Райнера, шансы того, что Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах, по которым этот трубопровод планировалось проложить, «очень высоки». Однако на данный момент правительство Дании еще не одобрило заявки Газпрома на строительство трубопровода, ввиду чего его реализация затягивается.
Также Райнер выразил уверенность, что Газпрому не стоит обсуждать альтернативные маршруты прокладки труб «Северного потока-2». Эти маршруты должны обойти территориальные воды Дании, однако строительство трубопровода в соответствии с ними обойдется дороже и займет больше времени.
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