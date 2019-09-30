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Граждан Китая заставят сканировать лица для получения SIM-карты

Граждан Китая заставят сканировать лица для получения SIM-карты

Министерство промышленности и информационных технологий Китая обяжет мобильных операторов с 1 декабря проводить сканирование лиц клиентов перед выдачей SIM-карт.

В министерстве считают, что это необходимо для защиты прав и интересов граждан в киберпространстве.

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Также власти запретили передавать другим людям свой номер телефона и порекомендовали гражданам проверять, зарегистрированы ли на их имена какие-то номера без согласия.

«В большинстве стран для подписания контракта для получения SIM-карты требуется удостоверение личности, но требование по распознаванию лиц, наверное вводится впервые», – отметили в издании.

Новые правила касаются обновления китайской системы регистрации реальных имен для пользователей мобильных телефонов, запущенной в 2013 году. Она требует, чтобы люди проверили данные из своих документов и фотографии, сделанные во время оформления новой SIM-карты.

По материалам hromadske.tv
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