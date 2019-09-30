Турция оштрафовала Facebook почти на 300 тыс. долларов

Турция наложила на социальную сеть Facebook штраф в размере более 281 тыс. долларов США за нарушение сохранности частной информации о пользователях сети.

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“Совет защиты персональных данных оштрафовал Facebook на 201 865 долларов за нарушение сохранности частной информации и на 79 тыс. долларов за то, что они не сообщили о нарушении”, – указано в официальном сообщении.

Решение о штрафе было принято после проведенного расследования и выяснения того, что в системе хранения данных социальной сети есть недостатки.

По заключению Совета защиты персональных данных, пострадало 280 000 959 пользователей, страницы которых были на турецком языке. В частности это касалось имен, пола, дней рождения, семейного статуса, образовательных сведений, религии, места рождения и места пребывания пользователей.