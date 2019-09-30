Владислав Крайник: есть ли жизнь после электронного РРО?

Еще до вступления в президентскую гонку, Владимир Зеленский декларировал в своей программе полный переход всего государственного аппарата в плоскость онлайн-услуг от государства с целью повышения оперативности и простоты предоставления гражданам услуг от государства.

Оглашены по-настоящему масштабные проекты, такие как «Государство в смартфоне», перевод всего государственного документооборота в электронный формат. Но одной из самых резонансных инициатив является электронное РРО.

Такие «страшные» слова: электронное РРО и E-receipt

Электронное РРО (регистратор расчетных операций – ред.) – это программное обеспечение, которое работает по принципу классических кассовых аппаратов. Данное ПО скачивается на телефон, планшет, ноутбук или иное техническое средство как обычное мобильное приложение по типу Приват24 или monobank.

При регистрации в налоговой каждому экземпляру такого ПО присваивается свой фискальный номер, а информация по электронному фискальному чеку автоматически отправляется на сервер налоговой службы для хранения и обработки данных.

E-receipt (электронный фискальный чек) – это обычный чек, который потребитель получает на кассе в Сильпо или АТБ с одной лишь разницей: он формируется и передается клиенту в электронной форме с помощью программного регистратора расчетных операций.

Чем регулируют?

Данная инициатива была принята в двух чтениях парламента в лучших традициях Слуги народа, в течение месяца. Принципы действия программного РРО закреплены в двух проектах ЗУ №1053-1 «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и №1073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Зачем нужен программный РРО?

Ответ достаточно прост, для контроля фискальными службами оборота денежных средств предприятий и ФОП, принимающих оплату от населения наличными и платежными картами. Собираются выводить «тень» из части рынка.

Где можно получить программный РРО?

Еще весной 2019 года Министерство финансов Украины утвердило перечень систем программного РРО. Со списком вы можете ознакомиться тут .

В перечень программ входят:

Комплекс обработки фискальной информации ИКС ПРРО от ООО ИКС -Техно.

от -Техно. Реестр расчетных операций специализованный ( СРРО ) от ООО Платисервис.

) от Платисервис. Программный комплекс Вебкаса (Webkassa) от ООО КТД -Освіта.

-Освіта. Фискальный сервер iNNOVATE! от ООО Систем продакшн.

Систем продакшн. Смарт КАСА от ООО Вчасно сервіс.

от Вчасно сервіс. Easy SI от ООО Ізі софт.

Ізі софт. Укртримекс РРО от ООО Укртримекс.

от Укртримекс. Система E-Receipt (e-Чек) от Государственной фискальной службы.

С порядком включения программного РРО в реестр вы можете ознакомиться по ссылке.

Кто обязан использовать программный РРО?

В проекте ЗУ №1073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» предусмотрено, что временно с 1 января по 31 декабря 2020 (включительно) программные регистраторы расчетных операций не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп (ФЛП) независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен. Но под этот временный иммунитет не подпадают плательщики единого налога, которые занимаются:

- интернет-бизнесом (продажами услуг/товаров через сеть интернет);

- реализуют технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту. С перечнем вы можете ознакомиться по ссылке на Постановление КМУ № 231 от 16.03.2017 г.

- фармбизнес и медицинские услуги;

- ювелирный бизнес;

- те, кто занимается продажей Б/У товаров;

- отельно-ресторанный бизнес;

- туристический бизнес;

- те, кто занимается реализацией деталей и принадлежностей для автотранспортных средств, при продаже которых применение регистраторов расчетных операций и / или программных регистраторов расчетных операций является обязательным в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

«За» и «против» программного РРО

Общественное мнение кардинально разделилось на противников и поклонников закона об электронном РРО. Данную инициативу поддерживают международные эксперты, Европейская бизнес-ассоциация, экспертные организации, специализирующиеся на детализации экономики и свободной конкуренции на рынке.

Против закона о программном РРО выступают представители бизнеса. Резонанс в медиа вызвали слова Владислава Чечеткина об остановке работы Rozetka если закон не будет отозван. Еще больше масла в огонь подливает петиция на сайте Президента Украины с просьбой ветировать закон №1053-1,которая состоянием на 03 октября уже набрала почти 7 тыс. голосов из 25 тыс. нужных.

Причиной такого противостояния являются опасения бизнеса, что эти законы дадут еще больше механизмов для давления на них. А в коктейле с особенностями наших фискальных органов – и новый виток расцвета коррупционных схем.

При этом не стоит забывать о том, что малый бизнес часто пытается скрыть свои доходы для уменьшения налоговой базы. А большому бизнесу перекрывают кислород из-за невозможности использования ФЛП схемы для оптимизации налоговой нагрузки.

Сторонники данного законопроекта называют свои плюсы: детенизация экономики, наполнения бюджета, прогрессивные методы обмена информацией, защита прав потребителей. Государственная регуляторная служба Украины выставила свой прогноз издержек бизнеса на реализацию электронного РРО. В своем заключении ГРСУ указала, что внедрение электронного РРО уменьшит нагрузку на легальный бизнес почти в 2,6 раза.

Несмотря на столь противоречивые мнения сторон, невозможно отрицать того, что перевод данных отношений в онлайн-плоскость является неизбежным, эволюционным процессом преображения бизнеса. Весь мир мчится навстречу технологическому будущему, и у нас есть шанс оседлать эту волну по внедрению технологических решений для государства и общества.

Владислав Крайник, юрист Treeum