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Программа “теплые кредиты” будет продолжена в следующем году. Программа позволяет экономить от 10 до 25% энергоресурсов потребителей.
Об этом сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.
“Программа “теплые кредиты” для ОСМД продолжается в этом году и будет продлена и в следующем году. Еще этой осенью сотни ОСМД смогут обратиться в один из трех банков, это “Укргазбанк”, “Ощадбанк” и “ПриватБанк”, – сказал он.
По этой программе за 2014-2019 годы ежегодная экономия по газу составляет 330 млн кубометров.
“Если взять ОСМД, 1 грн расходов софинансирования из государственного бюджета дает экономию газа 0,35 кубических метров. Поэтому можно говорить о том, что эти средства – 8 млрд грн, с учетом банковского кредитования, которые могли пойти на закупку газа, угля или даже на импорт электрической энергии, остались в Украине”, – добавил он.
Как он отметил, финансирование программы на следующий год останется таким же, как и этом году, то есть 400 млн грн.
Как принять участие в программе:
1. Лицо или ОСМД принимает решение о внедрении энергоэффективных мероприятий, обращается в уполномоченный банк и предоставляет необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов (перечень документов определяется банком).
2. Получает кредитные средства.
3. Предоставляет банку счета фактуры, акты выполненных работ и тому подобное. Таким образом, заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств.
Если заемщик – субсидиант, то обязательным является представление копий документов, подтверждающие назначение физическому лицу субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
4. Банк ежемесячно формирует и представляет в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, имеющих право на получение возмещения.
5. В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет соответствующие средства на банковские счета для их последующего перечисления заемщикам.
В целом процесс возмещения занимает до 2 месяцев.
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