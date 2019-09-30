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Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной

Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима.

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Законопроект, предусматривающий упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости оформления визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, в июле посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе.

“Ожидается, что это соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развития туризма”, – заявили в МИД Северной Македонии.

Ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией (в прошлом – Бывшей Югославской республикой Македония) имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

По материалам Економічна Правда
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