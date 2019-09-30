Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%

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Доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2%. Эта сумма увеличена до 101,9 млрд грн.
Об этом указано на странице фонда в фейсбуке.
Собственные доходы Пенсионного фонда выросли за третий квартал на 19,7% до 59,6 млрд грн.
Доля пенсионеров по различным категориям распределилась следующим образом: по возрасту (76%) – средняя пенсия 3009 грн,
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