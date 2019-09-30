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Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%

Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%

Доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2%. Эта сумма увеличена до 101,9 млрд грн.

Об этом указано на странице фонда в фейсбуке.

Собственные доходы Пенсионного фонда выросли за третий квартал на 19,7% до 59,6 млрд грн.

Справка Finance.ua

  • Средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн.

Доля пенсионеров по различным категориям распределилась следующим образом: по возрасту (76%) – средняя пенсия 3009 грн,

  • в случае потери кормильца (6%) – 2853 грн,
  • за выслугу лет (5%) – 4124 грн, социальные пенсии (1%) – 1571 грн.
По материалам Finance.UA
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