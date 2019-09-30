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Как изменилась стоимость некоторых продуктов на мировых рынках

Как изменилась стоимость некоторых продуктов на мировых рынках

В сентябре на мировых рынках снизились цены на сахар, тогда как масло и мясо подорожали.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

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По данным организации, мировые продовольственные цены в сентябре остались неизменными, поскольку снижение цен на сахар было компенсировано повышением котировок на масло и мясо.

Так, индекс цен на сахар ФАО в сентябре снизился на 3,9% по сравнению с августом на фоне прогнозов обильных запасов и предложения, а также снижения спроса в Бразилии на сахарный тростник для использования в производстве этанола.

При этом в ФАО уточнили, что в сентябре индекс мировых цен на масла вырос на 1,4%, достигнув наивысшей отметки за прошлый год. По данным организации, этот рост был обусловлен устойчивым спросом со стороны Индии и Китая на импорт пальмового масла и повышением цен на рапсовое масло, что связано с устойчивым спросом со стороны сектора биодизельного топлива в Европейском Союзе. При этом в организации уточнили, что цены на соевое и подсолнечное масло снизились.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,8%, что было обусловлено устойчивым спросом на импорт со стороны Китая. В то время как цены на свинину в Китае, крупнейшем в мире рынке, оставались на высоком уровне, зафиксированном в августе, увеличение экспортных поставок из Европы привело к снижению цен на свинину на международных рынках.

Также индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,6%, так как повышение цен на сухое молоко было более чем компенсировано снижением цен на сыр и сливочное масло, особенно в нижней части ценового диапазона.

По материалам УНН
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