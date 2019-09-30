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Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 выйдет на глобальный рынок

Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 выйдет на глобальный рынок

Весной китайская компания Xiaomi показала первый ноутбук суббренда — RedmiBook 14, но до этого момента ноутбук продавался только в Китае.

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RedmiBook 14 прошёл сертификацию в Евразийской Экономической Комиссии (EEC). Это значит, что производитель намерен выпустить его на глобальном рынке. Когда точно состоится анонс – остается неизвестным. Можно лишь предположить, что ноутбук появится за пределами Поднебесной до конца года.

RedmiBook 14 имеет металлический корпус толщиной 17 мм, 14-дюймовый экран с разрешением Full HD, 256/512 ГБ SSD, 8 ГБ ОЗУ, 46-ваттный аккумулятор и стереодинамики с технологией DTC Sound.

Работает устройство на четырёхъядерном процессоре Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U в паре с системой охлаждения и дискретной графикой Nvidia GeForce MX250. Из портов у него есть два USB 3.0 Type-A, один USB 2.0 Type-A, HDMI и 3.5-миллиметровый разъём для наушников.

За RedmiBook 14 в Китае просят от 576 долларов США. В нашей стране ценник явно будет выше.

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