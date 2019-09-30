Контрагенты-льготники уменьшили задолженность перед Нафтогазом

За неделю производители тепла уменьшили долг на 302 млн грн (0,9%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 92 млн грн (1,9%), региональные газосбытовые предприятия – на 817 млн ​​грн (3,7%).

Об этом сообщает Нафтогаз на своем сайте.

По состоянию на 1 октября 2019 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 39,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 394 млн грн (1%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 21,3 млрд грн, в т.ч. по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО – 148 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 817 млн ​​грн (3,7%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 5 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 75 млн грн (2,2%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,4 млрд грн по всем договорам, заключенным с Компанией.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 34,6 млрд грн, из них за 2019 г. – 12,3 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 302 млн грн (0,9%).