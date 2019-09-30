На приватизацию передадут 800 предприятий - Милованов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вскоре правительство передаст на приватизацию более 800 предприятий.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.
Читайте также: Рада сократила список запрещенных для приватизации заводов
“Инвестиции разблокированы. Верховная Рада приняла закон 1054-1, разрешающий приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы завершим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию”, – написал министр.
Он добавил, что таким образом власти пытаются привлечь инвесторов и способствовать экономическому росту государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопроводВчера, 13:44 - 2121 16
Штрафы за "еврономера" отложены (видео)Вчера, 15:01 - 2060 4
В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллараВчера, 20:01 - 2421 3
Иностранцам могут ввести плату за проезд по украинским дорогамВчера, 17:07 - 644 3
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллараВчера, 16:07 - 3999 2
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУВчера, 13:04 - 4636 9
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллараВчера, 16:07 - 3999 2
Ryanair объявил распродажу билетов по 10 евроВчера, 16:15 - 3840
В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллараВчера, 20:01 - 2421 3
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 году5 ч. назад - 2285
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 979
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 958
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1718
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2384
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2817