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На приватизацию передадут 800 предприятий - Милованов

На приватизацию передадут 800 предприятий - Милованов

Вскоре правительство передаст на приватизацию более 800 предприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

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“Инвестиции разблокированы. Верховная Рада приняла закон 1054-1, разрешающий приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы завершим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию”, – написал министр.

Он добавил, что таким образом власти пытаются привлечь инвесторов и способствовать экономическому росту государства.

По материалам Finance.UA
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