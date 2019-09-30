На приватизацию передадут 800 предприятий - Милованов

Вскоре правительство передаст на приватизацию более 800 предприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

Читайте также: Рада сократила список запрещенных для приватизации заводов

“Инвестиции разблокированы. Верховная Рада приняла закон 1054-1, разрешающий приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы завершим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию”, – написал министр.

Он добавил, что таким образом власти пытаются привлечь инвесторов и способствовать экономическому росту государства.