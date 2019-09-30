США ввели новые пошлины на европейские товары

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Согласно решению Всемирной торговой организации, позволяющему США единолично вводить пошлины на европейские товары, правительство Штатов решило ввести пошлины на европейские самолеты, виски, машинное оборудование и сельскохозяйственную продукцию.
Об этом сообщает CNBC.
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Новые американские пошлины вступят в силу 18 октября.
Отмечается, что они включают 10% пошлин на самолеты из Франции, Испании, Германии и Великобритании; 25% пошлины на шотландский виски; 25% на немецкий кофе и некоторые виды машинного оборудования; 25% на сыры, оливки, замороженное мясо из Германии, Испании и Великобритании; 25% на свинину, йогурт, масло из Европы.
Отмечается, что 2 октября ВТО приняла решение, которое позволило США облагать пошлинами европейский импорт, общая стоимость которого составляет 7,5 миллиарда долларов в год. Такое решение приняли в ответ на жалобу США в отношении компании Airbus, которой ЕС предоставлял субсидии, делая американские самолеты менее конкурентоспособными.
В то же время в ЕС также обвиняют США в том, что там предоставляют субсидии и льготы конкуренту Airbus – компании Boeing. С соответствующей жалобой ЕС обратился в ВТО. Решение ожидается в 2020 году.
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