США ввели новые пошлины на европейские товары

Согласно решению Всемирной торговой организации, позволяющему США единолично вводить пошлины на европейские товары, правительство Штатов решило ввести пошлины на европейские самолеты, виски, машинное оборудование и сельскохозяйственную продукцию.

Об этом сообщает CNBC.

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Новые американские пошлины вступят в силу 18 октября.

Отмечается, что они включают 10% пошлин на самолеты из Франции, Испании, Германии и Великобритании; 25% пошлины на шотландский виски; 25% на немецкий кофе и некоторые виды машинного оборудования; 25% на сыры, оливки, замороженное мясо из Германии, Испании и Великобритании; 25% на свинину, йогурт, масло из Европы.

Отмечается, что 2 октября ВТО приняла решение, которое позволило США облагать пошлинами европейский импорт, общая стоимость которого составляет 7,5 миллиарда долларов в год. Такое решение приняли в ответ на жалобу США в отношении компании Airbus, которой ЕС предоставлял субсидии, делая американские самолеты менее конкурентоспособными.

В то же время в ЕС также обвиняют США в том, что там предоставляют субсидии и льготы конкуренту Airbus – компании Boeing. С соответствующей жалобой ЕС обратился в ВТО. Решение ожидается в 2020 году.