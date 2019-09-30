Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований

Верховная Рада 2 октября поддержала в первом чтении законопроект №1208-2 «О Бюро финансовых расследований».

За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

Бюро финансовых расследований – орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Законопроект разработан также с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

БФР состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом министров на основании отчета руководителя бюро.

Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Законопроект не предусматривает ликвидацию любых подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но к Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

БФР осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.