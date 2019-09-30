В Эстонии проверят всех украинцев, работающих по договорам аренды рабочей силы

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Министерство финансов Эстонии поручило Налогово-таможенному департаменту выделить значительную часть своих контрольных ресурсов для системной проверки злоупотреблений при найме работников из третьих стран по договорам аренды рабочей силы.
Об этом сообщает ERR.
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“Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, которые заключили договор с фирмой, находящейся в Польше, но командирующей таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды. Таким образом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендованной рабочей силы”, – говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, направленном в подведомственный министерству Налогово-таможенный департамент.
Министр выражает опасения, что в очень многих случаях речь идет о злоупотреблениях.
По его оценке, привлечение на работу граждан Украины таким способом, по сути, не является арендой рабочей силы, потому что речь не идет о временной командировке в Эстонию работника, работающего за рубежом.
В связи с этим Хельме поручил Налогово-таможенному департаменту направить значительную часть своих контрольных ресурсов на “серьезную и системную проверку” всех украинцев, работающих в Эстонии по договорам аренды, их работодателей и предприятий-пользователей для выявления фиктивных трудовых отношений.
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