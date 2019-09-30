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В Эстонии проверят всех украинцев, работающих по договорам аренды рабочей силы

В Эстонии проверят всех украинцев, работающих по договорам аренды рабочей силы

Министерство финансов Эстонии поручило Налогово-таможенному департаменту выделить значительную часть своих контрольных ресурсов для системной проверки злоупотреблений при найме работников из третьих стран по договорам аренды рабочей силы.

Об этом сообщает ERR.

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“Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, которые заключили договор с фирмой, находящейся в Польше, но командирующей таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды. Таким образом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендованной рабочей силы”, – говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, направленном в подведомственный министерству Налогово-таможенный департамент.

Министр выражает опасения, что в очень многих случаях речь идет о злоупотреблениях.

По его оценке, привлечение на работу граждан Украины таким способом, по сути, не является арендой рабочей силы, потому что речь не идет о временной командировке в Эстонию работника, работающего за рубежом.

В связи с этим Хельме поручил Налогово-таможенному департаменту направить значительную часть своих контрольных ресурсов на “серьезную и системную проверку” всех украинцев, работающих в Эстонии по договорам аренды, их работодателей и предприятий-пользователей для выявления фиктивных трудовых отношений.

По материалам Економічна Правда
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