Межбанк: плохой день для гривны

Среда на валютном рынке для гривны опять прошла просто провально. Межбанк вырос в объемах, но добавил нервотрепки всем участникам торгов.

С самого утра общий настрой валютного рынка на дальнейший рост котировок доллара реализовался в очередном скачке курса с вчерашних уровней закрытия 24,63/24,66 гривен сразу на 19 копеек – до утренних 24,82/24,85.

Причем – тон ажиотажному спросу на валюту начал задавать наличный рынок. Обменники многократно меняли свои ценники в течение дня и практически с легкостью пробили порог в 26 гривен (до 26,10-26,20) при продаже. Рост спроса на наличную валюту оказался неожиданным для финансистов – они давно не завозили ее из-за рубежа в отсутствие спроса в последние месяцы. Теперь – когда появился спрос – некоторым обменкам просто особо нечего предложить, что еще больше подогревает ажиотаж отдельных нервных граждан. Финансисты решат эту проблему за несколько дней, подкрепив свои кассы из-за рубежа, но пока на наличном рынке на дефиците валюты бал правят спекулянты. Стремительный рост наличного курса и большая разница между курсами нала и безнала ( иногда более 1 гривны) раззадорили спекулянтов, что в свою очередь – запустило маховик переливов валюты с безналичного рынка на наличный и массированные спекулятивные атаки на гривну.

Рост котировок на межбанке также всполошил покупателей, которые на опасениях дальнейшего подорожания валюты все активнее скупают ее на межбанке, а вот продавцы (экспортеры) – наоборот, ее придерживают и откровенно задирают котировки.

Ажиотажный перекос спроса над предложением буквально взорвал валютный рынок, и сегодня на это наконец-то отреагировал НБУ. Он продал не менее 50 млн долларов. В начале по 24,79 гривен, а затем и по 24,90. Это частично снизило давление на гривну на межбанке, но особо “сбить” котировки не смогло – только остановило этот рост.

Завтрашний день опять заставит поволноваться всех участников рынка, а в выигрыше останутся спекулянты. Их время пришло и они по-максимуму этим пользуются. “Американские горки” на валютном рынке продолжаются.

Ход торгов:

Стартовал рынок снова сразу с запредельных по сравнению со вчерашним днем уровней в 24,82/24,85 гривен за доллар (т.е. с ростом на 19 копеек сразу). Недостаток предложения и значительный разрыв между котировками нала и безнала буквально взорвали межбанк. Спрос превышал предложение и спекулянты и немногочисленные продавцы снова диктовали котировки покупателям.

К 11 часам доллар вырос до 24,83/24,855 гривен, а к 12:00 дорос до 24,845/24,885 гривен. В этот промежуток времени предложение валюты фактически состояло из небольших клиентских сумм и продаж Нацбанка по 24,79 гривен за доллар, что и сдерживало новый обвал гривны.

Но давление на курс только нарастало, и НБУ начал продавать валюту уже по 24,90. Именно выходами регулятора на рынок и объясняется “замирание” курс на уровне 24,875/24,90 к обеду и сразу после него.

Как только основные операции завершились, а Нацбанк ушел с рынка — доллар опять пополз вверх на спекулятивных операциях, и к 16:00 курс достиг уровня 24,90/24,93 гривны, чем торги в 17:00 и завершились.

Главные события 2 октября на межбанке:

1) Продолжение роста курса доллара с уровня вчерашнего закрытия 24,63/24,66 гривен сразу до сегодняшних утренних 24,82/24,85 гривен, а затем — и до 24,90/24,93 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но продал не менее 50 млн долларов через Matching. Продавал в самом начале по 24,79 гривен, а затем и по 24,90 гривен. Окончательно ажиотажного спроса на валюту это не остановило;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8349 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 3 октября еще вырос на 19 копеек и установлен на уровне 24,859769.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,88 / 24,90

евро – 27,19 / 27,21

российский рубль – 0,3818 / 0,3823

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0944 / 1,0946

Курсы валют на Межбанке