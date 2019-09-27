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Рада сократила список запрещенных для приватизации заводов

Рада сократила список запрещенных для приватизации заводов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о признании утратившим силу закона «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (1054-1).

За его принятие проголосовали 250 народных депутатов.

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Законом предлагается признать утратившим силу закон Украины “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”.

Кроме того, принятый документ предлагает внести изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Также отмечается, что данный закон будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в рыночной среде, обеспечит равенство прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства по распоряжению объектами государственной собственности, что будет способствовать оптимизации системы управления государственным имуществом.

Правительство уверено, что он обеспечит снятие искусственных запретов по приватизации государственного имущества и положительно повлияет на экономическое развитие регионов.

По материалам Mind
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