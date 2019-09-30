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Смартфоны Huawei потеряли возможность устанавливать приложения Google

Смартфоны Huawei потеряли возможность устанавливать приложения Google

Новые флагманы китайской компании Huawei Mate 30 потеряли возможность пользования и установки приложений сервисов Google.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Указано, что полный запрет на использование приложений Google произошел после того, как эксперт Джон Ву опубликовал в своем блоге инструкцию по использованию приложения LZ Play, которая позволяла продолжать использовать сервисы Google на смартфонах Mate 30.

Как отмечается, после публикации Ву приложение и сайт, на котором можно было его скачать, стали недоступными. На данный момент пользователи имеют только интерфейс Huawei на базе Android.

В своем обзоре Ву также заявил, что Huawei знал о существовании приложения, позволяющего обходить запрет на использование сервисов Google.

“Совершенно очевидно, что Huawei хорошо знает об этом приложении LZPlay и явно допускает его существование”, — подчеркнул Ву.

При этом в Huawei заверили, что компания не имеет отношения к LZPlay.

Напомним, 19 сентября в Мюнхене Huawei презентовала свой новый флагман Mate 30. В ходе презентации сообщалось, что смартфоны будут работать на системе Android, но без доступа к сервисам Google.

По материалам Дело
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